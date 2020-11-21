يبلغ من العمر 65 عاما.. توقيف حارس أمن مشتبه بهتك العرض والتحرش الجنسي بتلميذة

أفادت مصادر أمنية، أن فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن الرحمة بمدينة الدار البيضاء، قد أحالت صباح اليوم السبت، على النيابة العامة المختصة، شخصا يبلغ من العمر 65 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بهتك العرض والتحريض على الفساد والإخلال العلني بالحياء عن طريق بث صور وتسجيلات إباحية.

وكانت مصالح الشرطة القضائية بمنطقة الرحمة، وفقا لذات المصادر، قد تفاعلت، مع صورة وتسجيلات صوتية تداولها مستعملو تطبيقات التراسل الفوري على الهواتف المحمولة، يظهر فيها شخص عاري الجسد وتتضمن عبارات وإيحاءات تحرض على الفساد، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية عن تشخيص هوية المشتبه فيه الذي يظهر فيها ويتم توقيفه.

وحسب المعلومات الخاصة بالبحث، فإن المشتبه فيه استغل عمله كحارس أمن خاص بإحدى المؤسسات التعليمية للتحرش بإحدى التلميذات، قبل أن يعمد إلى محاولة التغرير بها واستدراجها عن طريق إرسال الصورة والمقاطع الصوتية الإباحية لهاتفها النقال.

وقد تم إيداع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وذلك قبل أن تتم إحالته على العدالة صباح اليوم السبت.