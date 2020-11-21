الكركرات.. غواتيمالا تدعو إلى ضبط النفس واحترام قرارات مجلس الأمن

دعت حكومة جمهورية غواتيمالا إلى ضبط النفس واحترام قرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بوقف إطلاق النار، وذلك إثر الإجراءات التي اتخذتها المملكة المغربية لوضع حد لإغلاق معبر الكركارات من قبل انفصاليي “البوليساريو”.

وقالت حكومة غواتيمالا في بيان إنها “تتابع عن كثب التطورات في مركز الكركارات الحدودي بالمملكة المغربية منذ 13 نونبر 2020، وتدعو، في ضوء التوترات في المنطقة والتطور السريع للأحداث، إلى ضبط النفس واحترام قرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بوقف إطلاق النار”.

وأضاف المصدر ذاته أن غواتيمالا تشدد أيضا على ضرورة “الامتناع عن أي عمل استفزازي من شأنه الإضرار بالمصالح الاقتصادية والتجارية في المنطقة”.

وأكد البيان في هذا الصدد على أهمية الحوار واستئناف المسلسل السياسي من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الأطراف، وفقا للمعايير التي حددتها قرارات مجلس الأمن الدولي وفي احترام للشرعية الدولية، ولاسيما مبادئ السيادة والوحدة الترابية للدول.