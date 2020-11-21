ضرب وجرح مؤدي إلى وفاة في طنجة والأمن يعتقل المتهم

تمكنت مصالح أمن بني مكادة من توقيف، شخص في العشرينات من العمر، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالضرب والجرح المؤدي، للوفاة بحي المرس اشناد ببني مكادة.

وحسب بلاغ ولاية أمن طنجة، فإن مصالح أمن المدينة، فتحت تحقيقا حول القضية، حيث تشير المعطيات الأولية إلى أن المتهم والضحية كانا في حالة تخدير قصوى بمادة السيليسيون ومواد مخدرة أخرى، ليدخلا في شجار بينهما تطور لضرب وجرح، مما أدى إلى وفاة الضحية، ذو 22 سنة، في حين تم توقيف الجاني الذي يبلغ عمره 20 سنة، دقائق بعد الجريمة.

وتم وضع المتهم رهن تدبير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة، قصد البحث معه، لتقديمه للعدالة للنظر في التهم المنسوب إليه.