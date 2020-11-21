حظهم متعثر.. فرار 70 سجينا في لبنان ومصرع 5 منهم في حادث سير أثناء الهروب- صور

أقدم مجموعة من السجناء، فجر اليوم السبت، على الهروب من سجن بلبنان فيما لقي 5 منهم مصرعهم في حادث سير أثناء مطاردتهم من قبل قوى الأمن.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، أن السجناء قاموا بتحطيم أبواب الزنزانات في سجن بعبدا وهربوا إلى جهات مجهولة، مضيفة أنه خلال عملية مطاردة من قبل عناصر قوى الأمن للفارين، اصطدمت سيارة استولى عليها عدد من السجناء في محلة الحدت- بعبدا بشجرة، الأمر الذي أدى إلى مقتل 5 منهم.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن قوى الأمن الداخلي أعادت توقيف 15 من السجناء الفارين الذين يوجد ضمنهم سجناء يصنفون بالخطيرين، فيما لا يزال البحث جاريا لإلقاء القبض على الجميع.

وضربت عناصر من القوى الأمنية طوقا في محيط قصر عدل بعبدا والمنطقة المحاذية له، كما أقام الجيش حواجز ظرفية على الطرق وكثفت الشرطة البلدية من دورياتها في المكان، ووجهت تحذيرا للقاطنين في البلدة وجوارها لأخذ الحيطة والحذر وعدم فتح الأبواب لأحد، إلا بعد التأكد من هويته.