وزارة الموارد المائية والري السودانية تقرر عدم المشاركة في جلسة التفاوض حول أزمة سد النهضة

السبت 21 نوفمبر 2020

أعلنت وزارة الموارد المائية والري السودانية، عدم المشاركة في جلسة التفاوض الوزارية اليوم حول أزمة سد النهضة الإثيوبي.



وحسبما نشرت وكالة الأنباء السودانية، اليوم السبت، جاء قرار السودان بعدم المشاركة تأكيدًا لمواقفه السابقة التي دعا فيها لإشراك الخبراء الأفارقة كميسيرين للمفاوضات بين الأطراف الثلاثة، والتي أعلن فيه رفضه للطريقة التي اتبعت في الجولات السابقة، والتي أثبتت أنها غير مجدية.

وأكد وزير الري والموارد المائية السوداني، وفق صحيفة الشروق المصرية ياسر عباس، في رسالة بعث بها لوزير الموارد المائية الإثيوبي، سليشي بيكلي، موقف السودان الداعي لمنح دور أكبر لخبراء الاتحاد الإفريقي؛ لتسهيل التفاوض وتقريب وجهات النظر بين الأطراف الثلاثة، وأن الطريقة التي اتبعت في التفاوض خلال الجولات الماضية أثبتت أنها غير مجدية.

وجددت الرسالة التأكيد على تمسك السودان بالعملية التفاوضية برعاية الاتحاد الإفريقي؛ للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم ومرض للأطراف الثلاثة؛ إعمالًا لمبدأ الحلول الإفريقية للمشكلات.