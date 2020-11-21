مركز الملك سلمان للإغاثة يطلق البرامج التدريبية لمشروع مهارتي بيدي – 2 لتحسين سبل العيش للأيتام بمارب

أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول البرامج التدريبية لمشروع مهارتي بيدي (النسخة الثانية) لتحسين سبل العيش للأيتام في محافظة مأرب .

واطلع فريق مركز الملك سلمان للإغاثة على خطط ومنهجية التدريب المتبعة لتنفيذ الدورات المهنية، بما من شأنه الأهداف المرسومة للمشروع، مستمعا من إدارة المشروع إلى آلية ومراحل تنفيذ البرامج التدريبية.

كما استمع الفريق إلى ملاحظات وانطباعات عدد من المتدربين والمتدربات المستفيدين من المشروع، والذين عبروا عن شكرهم لمركز الملك سلمان للإغاثة لدعمه مثل هذه البرامج، التي تهدف إلى توفير فرص عمل مهنية وتحقيق الاكتفاء الذاتي للأسر المستفيدة.

وتشمل البرامج التدريبية دورات في مجالات “الخياطة والتطريز، والكوافير، والتمديدات الكهربائية، وصناعة المعجنات، وصيانة الجوالات، إلى جانب البيطرة، والثروة الحيوانية والزراعية”.

ويأتي مشروع مهارتي “النسخة الثانية” في إطار مشاريع الإنعاش المبكر، ويستهدف 500 مستفيد من الأيتام ومعيلات الأيتام، 60 % منهم من النازحين، وذلك من خلال برامج مهنية تنتهي بصرف منح للمتدربين لإنشاء مشاريع صغيرة.