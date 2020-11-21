رئيس البرلمان العربي : رئاسة المملكة لقمة العشرين تؤكد دورها الريادي العالمي

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ثمن رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي استضافة المملكة قمة دول مجموعة العشرين الافتراضية برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله -، وبمشاركة قادة أقوى عشرين دولة اقتصادياً، مشيداً بالاستعدادات غير المسبوقة والجهود المخلصة التي بذلتها المملكة لتوفير جميع عوامل النجاح لهذه القمة التي تعوّل عليها دول العالم كافة لدفع التعافي الاقتصادي العالمي والحدّ من تداعيات جائحة كورونا وتخفيف آثارها الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية على الدول والشعوب.

وأوضح “العسومي” في بيان له اليوم أن استضافة المملكة لقمة العشرين في ظل هذه الظروف الاستثنائية تؤكد دورها الريادي العالمي في قيادة وتنسيق الجهود الدولية نحو إعادة الاستقرار والثقة في الاقتصاد العالمي، وإيجاد توافق دولي حول القضايا الاقتصادية المطروحة على جدول أعمال القمة، وفي مقدمتها الطاقة والمناخ والاقتصاد الرقمي والرعاية الصحية والتعليم .

وأعرب رئيس البرلمان العربي عن تمنياته المخلصة لنجاح القمة في تعزيز التعاون الاقتصادي العالمي، والتوصل إلى خارطة طريق واضحة نحو تعافي الاقتصاد العالمي واستقرار الأسواق المالية العالمية .