شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تسجل حالتي وفاة و426 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور عبدالله السند، اليوم، إنه تم تسجيل 426 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 139 ألفا و 734 .
وأشار المتحدث إلى وجود 84 مصابا يتلقون الرعاية الطبية بوحدات العناية المركزة.
وأعلنت وزارة الصحة الكويتية في وقت سابق اليوم أن 511 مصابا تماثلوا للشفاء خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين من كورونا في الكويت إلى 131 ألفا و560 حالة.
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