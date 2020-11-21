الملك سلمان مخاطبا "العشرين": علينا الارتقاء معاً لمستوى "تحدي كورونا"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دعا العاهل السعودي الملك سلمان عبدالعزيز آل سعود، السبت، دول مجموعة العشرين إلى الارتقاء معا لمستوى التحدي المرتبط بجائحة كورونا.

جاء ذلك في مستهل الدورة الـ15 لاجتماعات قمة قادة دول مجموعة العشرين (G20) افتراضياً، برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.



وقال العاهل السعودي: "تسببت في خسائر اقتصادية واحتماعية على مستوى العالم، وتعهدنا في قمة غير عادية في مارس/أذار الماضي لتوفير الموارد العادلة لتجاوز الأزمة بـ21 مليار دولارا".

وتابع: "علينا الاستمرار في دعم الاقتصاد العالمي، وإعادة فتح اقتصاداتنا وحدود دولنا لتسهيل حركة التجارة والأفراد"، مؤكداً اتخاذ المملكة تدابير استثنائية لدعم اقتصادها من خلال ضخ ما يزيد على 11 تريليون دولار لدعم الأفراد والشركات



ولفت إلى عملية توسعة شبكات الحماية الاجتماعية لحماية الفئات المعرضة لفقدان وظائفهم ومصادر دخلهم، مضيفاً: "علينا جميعا للتأهب لمحاربة الفيروسات مستقبلا وتسهيل حركة التجارة".

وشدد على ضرورة تقديم الدعم للدول الفقيرة بشكل عادل وإيجاد وظائف ودعم رواد الأعمال في العالم.

وأعاد الملك سلمان التذكير بإقرار مبادرة الرياض للتجارة العالمية بهدف خلق نظام تجاري متعدد الأطراف يواكب التحديات العالمية.

ومضى في خطابه الملكي: "ما زالت شعوبنا واقتصاداتنا تعاني من أزمة كورونا إلا أننا سنبذل قصارى جهدنا لنتجاوزها من خلال التعاون الدولي".

وأضاف: "أثق في جهود قمة الرياض لتقديم سياسات اقتصادية لإعادة الاطمئنان لشعوب العالم، ونستبشر بالتقدم المحرز في إيجاد لقاحات وعلاجات وأدوات تشخيص فيروس كورونا".