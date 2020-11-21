البلغاري ملادينوف.. مطفئ حرائق الشرق الأوسط يقترب من الملف الليبي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بعد شغور المنصب لنحو 8 شهور يقترب الدبلوماسي البلغاري نيكولاي ملادينوف من خلافة غسان سلامة كمبعوث أممي إلى ليبيا.

وأبلغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، الجمعة، مجلس الأمن عزمه تعيين ملادينوف مبعوثا خاصا له إلى ليبيا.

وفي حال موافقة مجلس الأمن على تعيين ملادينوف فإنه ينهي بذلك شغورا دام نحو 8 أشهر بعد استقالة اللبناني غسان سلامة، في مارس/ آذار الماضي لأسباب صحية.

ورغم أنه غير متوقع أن يثير المجلس المكون من 15 عضوا أي اعتراضات على هذا الاختيار، فإنه لم يمنح بعد الضوء الأخضر لتعيين ملادينوف؛ إذ قال دبلوماسيون إن بعض الأعضاء يودون بدلا من ذلك تعيين أفريقي.





وتدعم الولايات المتحدة تعيين الدبلوماسي البلغاري على رأس البعثة الأممية الخاصة إلى ليبيا، حيث قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت الخميس للمجلس: "نيكولاي ملادينوف هو الاختيار الصحيح لهذا الدور. ونتطلع إلى التشاور مع الأمين العام (للأمم المتحدة) وهذا المجلس بشأن المرشحين الأفارقة المحتملين لمنصب منسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا".

وقرر مجلس الأمن الدولي في سبتمبر/ أيلول الماضي، فصل مهمة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وتعيين ممثل خاص لتنفيذ العملية السياسية والمفاوضات الدولية ومنسق منفصل للقيام بالأنشطة اليومية لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. ومن المتوقع تعيين شخصية من أفريقيا لمنصب منسق في الفترة المقبلة.

ويقول متابعون إن التوافق على اسم المرشح البلغاري جاء نتيجة نجاحه في تجنب الانزلاق لحرب جديدة بين إسرائيل وغزة، وأكثر من مرة كان يخشى أن تكون المنطقة "على بعد يومين أو ثلاثة أيام من حرب أخرى".

سيرته الذاتية

ولد نيكولاي ملادينوف في الخامس من مايو/أيار عام 1972 في مدينة صوفيا، وفي عام 1995 تخرح في جامعة الاقتصاد الوطني والعالمي في صوفيا في بلغاريا، وتخصص في العلاقات الدولية، وفي العام التالي حصل على درجة الماجستير في دراسات الحرب من جامعة كينجز كولدج في لندن.

ويشغل منصب منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط منذ 5 فبراير/ شباط 2015، كما شغل منصب مدير بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) بين 2013-2015، ووزير خارجية بلغاريا بين 2010-2013.





وتولى نيكولاي ملادينوف وهو صديق مقرب لرئيس الوزراء البلغاري بويكو بوريسوف وعضو في حزبه اليميني، منصب وزير الدفاع في بلغاريا من يوليو/ تموز 2009 إلى يناير/ كانون الثاني 2010.

كما شغل عضوية البرلمان البلغاري بين عامي 2001 و2005، وعضوية البرلمان الأوروبي بين عامي 2007 و2009، وكان ضمن الوفد الأوروبي إلى كل من العراق وأفغانستان وإسرائيل، والى جانب ذلك شغل العديد من المناصب في قطاعات أخرى منها البنك الدولي والمعهد الأوروبي، بحسب الأمم المتحدة.