العراق يحبط تهريب صواريخ كاتيوشا للبلاد.. عمليات نوعية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية، السبت، إحباط محاولة تهريب صواريخ "كاتيوشا"، إلى البلاد عبر إحدى دول الجوار.

وذكر بيان لوكالة الاستخبارات العراقية، حصلت ”الخليج 365” على نسخة منه، أن "وكالة الاستخبارات تمكنت في عمليتين منفصلتين على الحدود مع إحدى دول الجوار من ضبط 7 صواريخ كاتيوشا و٥٧ قنبلة هاون، وكمية من أصابع الديناميت و١٨ مسدسا وبندقيتين كلاشنكوف وكميات كبيرة من العتاد العسكري".

وأضاف البيان أن "العملية أفشلت محاولة عدد من المهربين إدخال الصواريخ والمتفجرات إلى البلاد، بعد نصب كمين محكم لهم والتصادم معهم بتبادل اطلاق النار، مما اضطرهم للفرار وترك المضبوطات".





وعادة ما تشن فصائل مسلحة موالية لإيران هجمات بين الحين والآخر، عبر استخدام صواريخ "الكاتيوشا"، يستهدف أغلبها المصالح الأمريكية وأرتال التحالف الدولي في العراق.

والثلاثاء الماضي، أفاد مصدر أمني عراقي بأن 4 صواريخ نوع كاتيوشا استهدفت المنطقة الرئاسية المحصنة ببغداد، التي تضم السفارة الأمريكية.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية أن القصف تسبب في مقتل طفلة وإصابة 5 مدنيين.

وقال مصدر أمني لـ"الخليج 365"، إن "4 صواريخ كاتيوشا، سقطت ليل الثلاثاء - الأربعاء، قرب المنطقة الخضراء، في حادثة هي الأولى من نوعها بعد توقف دام نحو شهرين".