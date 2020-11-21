اليونان تدين سلوك تركيا "الاستفزازي" في المتوسط

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أدانت اليونان السبت، سلوك تركيا الاستفزازي في البحر المتوسط، وتنقيبها في الجرف القاري اليوناني.

ودعت اليونان عبر بيان لوزارة الخارجية، إلى سحب سفينة التنقيب الخاصة بها على الفور من الجرف القاري للبلاد.

وأكد البيان، أن إسطنبول تتجاهل دعوات المجتمع الدولي من خلال تمديد عمليات التنقيب.

وهدد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، الأربعاء الماضيي، باللجوء إلى محكمة العدل الدولية إذا عجزت عن تسوية الخلافات مع تركيا بشرق المتوسط.

وأكد رئيس الوزراء اليوناني، التزام أثينا بالتسوية السلمية للنزاعات، واحترام القانون الدولي.

جاء ذلك في بيان له لدى مغادرته الإمارات، إثر لقائه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية.

وفي أغسطس/ آب الماضي، أكد ميتسوتاكيس عزم بلاده اللجوء إلى محكمة العدل الدولية إذا عجزت عن التوصل إلى اتفاق مع تركيا لتسوية خلافاتهما في منطقة البحر المتوسط.