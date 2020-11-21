شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أرقام فيروس كورونا تواصل تراجعها لأدنى مستوى منذ 7 أشهر في السعودية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 نوفمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت 21 نوفمبر 2020، تسجيل 221 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 355034 حالة .

وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 478 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 342882 حالة . وأكدت "الصحة" تسجيل 16 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 5761 حالة وفاة. وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 6391 والحالات الحرجة 796 حالة.

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