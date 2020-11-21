3 منظمات تفضح الحوثي .. أطفال اليمن الضحية الأولى

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وأكدت أن تسع مدارس أساسية دمرت وحرم الأطفال من التعليم فيها، لافتة إلى أن اللجنة استمعت خلال تلك الفترة إلى 12 طفلاً من ضحايا التعذيب والتشويه والاغتصاب والتجنيد والاختطاف والاعتداء على المدارس، ولفتت إلى أن الجلسات تضمنت شهادات الضحايا وعائلاتهم لتفاصيل وقائع الانتهاكات التي طالتهم والمتسببين بارتكابها وكشف أحداث ومعطيات تلك الانتهاكات والأسماء والجهات المسؤولة عنها.
وأعربت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان ،عن قلقها إزاء حجم الانتهاكات والتجاوزات التي يعاني منها الأطفال في اليمن وشدتها.
من جهة أخرى، أعلن مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة صنعاء عن رصده 24 ألفاً و488 انتهاكاً حوثياً ضد أطفال في أٔمانة العاصمة صنعاء خلال الفترة من نوفمبر 2019 وحتى نوفمبر 2020م. فيما أكدت منظمة سام للحقوق والحريات أنها رصدت أكثر من 30 ألف انتهاك ضد الأطفال منذُ العام 2014 وحتى منتصف العام 2020، مشيرة إلى أن 5700 طفل قتل غالبيتهم في محافظة تعز.
ويواجه أكثر من 12 مليون طفل يمني التشرد والجوع والحرمان من التعليم في ظل غياب الدور الإنساني الفاعل للمنظمات الأممية والدولية.
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