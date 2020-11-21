شكرا لقرائتكم خبر عن توتر جديد بين إسلام أباد ونيودلهي والان مع التفاصيل
واتهم المتحدث باسم الجيش الهندي الليفتنانت كولونيل ديفيندر أناند، اليوم (السبت)، القوات الباكستانية بإطلاق قذائف هاون وأسلحة أخرى على طول خط السيطرة في منطقة راجوري الجنوبية.. مضيفاً أن القوات الهندية ردت على الهجوم.
ويأتي الهجوم بعد أسبوع من مقتل 9 مدنيين و6 جنود عندما تبادلت القوات الهندية والباكستانية إطلاق نيران المدفعية باستهداف مواقع وقرى بعضهما البعض في مواقع متعددة على طول حدود الأمر الواقع.
وتصاعدت التوترات في فبراير 2019 عندما قتل تفجير انتحاري 40 جندياً هندياً من القوات شبه العسكرية في الجزء الخاضع للسيطرة الهندية من كشمير، وردت الهند بضربات جوية داخل الأراضي الباكستانية، فيما أسقطت باكستان إحدى الطائرات الحربية في كشمير وأسرت طياراً أطلق سراحه في وقت لاحق.
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