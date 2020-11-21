شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 5 سجناء لبنانيين في حادث سير بعد فرار جماعي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت – رويترز

قالت قوى الأمن الداخلي في لبنان في بيان إن خمسة سجناء لقوا حتفهم، السبت، عندما اصطدمت سيارة كانوا يستقلونها بشجرة، وذلك بعد واقعة فرار ما يزيد على 60 سجيناً من سجن على مشارف العاصمة اللبنانية بيروت.

ولم يشر البيان إلى كيفية فرار 69 سجيناً، لكن مصدرا أمنيا قال إن هذا المرفق مخصص لاحتجاز من ينتظرون المحاكمة وإنه يتبع سجن بعبدا القريب من بيروت.

وذكرت الرئاسة اللبنانية على «تويتر» أن وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال أطلع الرئيس ميشال عون على واقعة فرار المساجين، مشيرة إلى أن الرئيس أمر بتكثيف عمليات البحث والتحقيق في الواقعة.

وقالت قوى الأمن الداخلي في بيانها إنه «تم توقيف 15 منهم، فيما سلم 4 أنفسهم».

وأضافت أن «حادث سير وقع وأن سيارة اصطدمت بشجرة، تبين أن عدداً من السجناء الفارين كانوا على متنها بعد سلبها من سائقها. أدى (الحادث) إلى وفاة خمسة وجرح واحد، تتم معالجته في أحد المستشفيات».

وفي وقت سابق، ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان أن السجناء فروا من السجن فجر اليوم بعد أن حطموا أبواب الزنازين..

وتضرب عناصر من القوى الأمنية طوقاً في محيط قصر عدل بعبدا والمنطقة المحاذية له، علماً أن شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي أعادت توقيف بعضهم. وتوجهت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون إلى مكتبها في بعبدا؛ للمباشرة بالتحقيق في الفرار الجماعي للسجناء.