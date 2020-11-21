شكرا لقرائتكم خبر عن البندقية تؤجل تطبيق رسم الدخول على السياح بسبب الجائحة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قررت بلدية البندقية تأجيل تطبيق رسم الدخول على السياح حتى سنة 2022، بعدما كان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ خلال صيف 2021، وذلك بهدف محاولة إحياء النشاط السياحي المتوقف تماماً.

وقال المسؤول عن الموازنة في بلدية المدينة ميكيلي زوين، في بيان، إن سلطات المدينة «قررت في ضوء الوضع الحالي المرتبط بوباء «كوفيد -19» المبادرة إلى لفتة مهمة لتشجيع عودة التدفقات السياحية».

وشدد على أن «هذا الإجراء يتماشى تماماً مع الخطة الاستراتيجية لإنعاش اقتصاد المدينة». وأضاف أن الجهود مستمرة «لتطوير البرمجيات الحاسوبية لإدارة نظام الحجز»؛ بهدف تطبيق الضريبة في الأول من يناير/كانون الثاني 2022.

وغاب السياح عن البندقية منذ بدء جائحة «كوفيد-19» التي شلت حركة النقل الجوي والسياحة.

وتشكّل السياحة 13 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في إيطاليا، وتوفّر 15 في المئة من فرص العمل، إلا أن اقتصاد البندقية يقوم بقدر أكبر على قطاع السياحة.

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