شكرا لقرائتكم خبر عن الجبير: السعودية تتطلع إلى التعاون مع الإدارة الأمريكية الجديدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير أنه لا يتوقع حدوث تغيير كبير في السياسة الخارجية الأمريكية بعد تولي الرئيس المنتخب جو بايدن السلطة في الولايات المتحدة.

وقال الجبير في مقابلة مع شبكة «سي إن إن» الأمريكية، مساء الجمعة، إن المملكة العربية السعودية تتطلع إلى التعاون مع الإدارة الأمريكية الجديدة، مؤكداً أن «السعودية تتعامل مع جميع الإدارات الأمريكية بغض النظر عما إذا كانوا جمهوريين أو ديمقراطيين».

وأضاف الجبير أن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن لديه خبرة سياسية كبيرة، حيث كان في مجلس الشيوخ طوال 35 عاما ثم نائباً للرئيس السابق باراك أوباما. وأكد أن ما يقوله المرشحون أثناء حملاتهم الانتخابية لا ينعكس على ما يفعلونه حين يصبحون في المنصب، مشيراً إلى أن السعودية تتعامل مع الرؤساء بمجرد وصولهم للمنصب وليس قبله.

وأضاف عادل الجبير «بين السعودية والولايات المتحدة مصالح كبيرة في ملفات كثيرة بالمنطقة والعالم، خصوصاً في ما يتعلق بالاقتصاد العالمي واستقرار سوق النفط وأمن الطاقة ومحاربة التطرف والإرهاب»، مؤكداً أن السعودية هي المفتاح في ما يتعلق بالعالم الإسلامي.