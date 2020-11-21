شكرا لقرائتكم خبر عن السودان يقرر عدم المشاركة في الاجتماع الوزاري لسد النهضة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن السودان، السبت، عن عدم مشاركته في جلسة التفاوض الوزارية، تأكيداً لمواقفه السابقة التي دعا فيها لإشراك الخبراء الأفارقة كميسرين للمفاوضات بين الأطراف الثلاثة، ولأن الطريقة التي اتبعت في الجولات السابقة أثبتت أنها غير مجدية، بحسب ما نشرت وكالة الأنباء السودانية «سونا».

وقالت وزارة الري والموارد المائية في بيانها، إن السودان قرر عدم المشاركة في الاجتماع الوزاري حول سد النهضة الذي تمت الدعوة لعقده بعد ظهر السبت 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2020.

وأكد وزير الري ياسر عباس، في رسالة بعث بها للدكتور سليشي بيكلي سليشي وزير الموارد المائية الإثيوبي، موقف السودان الداعي إلى منح دور أكبر لخبراء الاتحاد الإفريقي؛ لتسهيل التفاوض وتقريب الشقة بين الأطراف الثلاثة، وأن الطريقة التي اتبعت في التفاوض خلال الجولات الماضية؛ أثبتت أنها غير مجدية.

وجددت الرسالة تأكيد تمسك السودان بالعملية التفاوضية برعاية الاتحاد الإفريقي؛ للتوصل لاتفاق قانوني ملزم ويرضي الأطراف الثلاثة إعمالاً لمبدأ الحلول الإفريقية للمشاكل الإفريقية.

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