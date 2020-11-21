شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان في افتتاح «العشرين»: نعمل معاً لمواجهة أزمة عالمية عصفت بالإنسان والاقتصاد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض - واس

قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، السبت، في افتتاح أعمال الدورة الخامسة عشرة لاجتماعات قمة قادة دول مجموعة العشرين (G20)، إنه «يطيب لنا أن نرحب بكم في قمة الرياض، وهي القمة الثانية لهذا العام، ويؤسفنا أننا لم نحظ باستقبالكم في الرياض نظراً للظروف الصعبة التي نواجهها جميعاً هذا العام»، مؤكداً في الوقت نفسه «أننا نعمل اليوم معاً مجدداً لمواجهة أزمةٍ عالميةٍ أخرى أكثر عمقاً عصفت بالإنسان والاقتصاد».

وأوضح الملك سلمان أنه «لمن دواعي سرورنا أن نراكم اليوم جميعاً ونشكركم على المشاركة».

وأضاف: «لقد كان هذا العام عاماً استثنائياً، حيث شكلت جائحة كورونا المستجد صدمة، غير مسبوقة طالت العالم أجمع خلال فترة وجيزة»، مشيراً إلى أن «هذه الجائحة سببت للعالم خسائر اقتصادية واجتماعية، وما زالت شعوبنا واقتصاداتنا تعاني من هذه الصدمة إلا أننا سنبذل قصارى جهدنا لنتجاوز هذه الأزمة من خلال التعاون الدولي».

وتابع خادم الحرمين الشريفين: «لقد تعهدنا في قمتنا غير العادية في مارس الماضي بحشد الموارد العاجلة وساهمنا جميعاً في بداية الأزمة بما يزيد على 21 مليار دولار لدعم الجهود العالمية للتصدي لهذه الجائح،. واتخذنا أيضاً تدابير استثنائية لدعم اقتصاداتنا من خلال ضخ ما يزيد على 11 تريليون دولار لدعم الأفراد والشركات».

وأكد الملك سلمان أنه «تمت توسعة شبكات الحماية الاجتماعية لحماية الفئات المعرضة لفقدان وظائفهم ومصادر دخلهم، وقمنا بتقديم الدعم الطارئ للدول النامية، بما يشمل مبادرة مجموعة العشرين لتعليق مدفوعات خدمة الدين للدول المنخفضة الدخل»، لافتاً إلى أنه «من واجبنا الارتقاء معاً لمستوى التحدي خلال هذه القمة وأن نطمئن شعوبنا ونبعث فيهم الأمل من خلال إقرار السياسات لمواجهة هذه الأزمة».

وذكر أن «هدفنا العام هو اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع»، مؤكداً أنه «على رغم أن جائحة كورونا دفعتنا إلى إعادة توجيه تركيزنا بشكل سريع للتصدي لآثارها، إلا أن المحاور الرئيسية التي وضعناها تحت هذا الهدف العام ـ وهي تمكين الإنسان، والحفاظ على كوكب الأرض، وتشكيل آفاقٍ جديدة ـ لا تزال أساسية لتجاوز هذا التحدي العالمي وتشكيل مستقبلٍ أفضل لشعوبنا، وعلينا في المستقبل القريب أن نعالج مواطن الضعف التي ظهرت في هذه الأزمة، مع العمل على حماية الأرواح وسبل العيش».

وكان خادم الحرمين الشريفين أكد نجاح مجموعة العشرين في تخفيف آثار جائحة كورونا. وقال الملك سلمان في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»، السبت، «تسعد المملكة العربية السعودية باجتماع قادة دول مجموعة العشرين، التي ترأست فيها بلادنا أعمال هذا العام، وأثبتت فيه المجموعة قوتها وقدرتها على تضافر الجهود؛ لتخفيف آثار جائحة كورونا على العالم».

وأضاف خادم الحرمين الشريفين: «كانت مسؤوليتنا - وستظل - المضي قدماً نحو مستقبل أفضل، ينعم فيه الجميع بالصحة والازدهار».