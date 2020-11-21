شكرا لقرائتكم خبر عن حظر استيراد الطيور الحية الداجنة من هولندا وألمانيا وبعض مقاطعات روسيا وبريطانيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أصدرت وزارة التغير المناخي والبيئة 4 قرارات؛ لحظر الاستيراد خلال نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، يختص 3 منهما بحظر استيراد الطيور الحية الداجنة والبرية وطيور الزينة والصيصان وبيض التفقيس ومخلفاتها غير المعاملة حرارياً من المملكة الهولندية وجمهورية ألمانيا وبعض مقاطعات روسيا، ويختص الرابع بحظر استيراد بيض المائدة ولحوم الدواجن من بعض مناطق المملكة المتحدة.

وتأتي القرارات في إطار استراتيجية الوزارة لتحقيق أمن واستدامة الغذاء، وضمان سلامته، وجهودها لتعزيز الوقاية من دخول الأمراض الحيوانية الوبائية والمعدية إلى الدولة؛ حيث يتم العمل على مواكبة مستجدات وتطورات الوضع الصحي الوبائي في دول العالم وخاصة للشركاء التجاريين وحالات انتشار أو تسجيل بؤر مرضية في الحيوانات والطيور في الدول المصدرة للدولة.

وجاء قرار حظر الاستيراد من مملكة هولندا على خلفية متابعة فريق عمل الوزارة لإخطارات وبيانات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية ومتابعته للإصابات المسجلة بمرض إنفلونزا الطيور مرتفع الضراوة في قارة أوروبا، وآخرها الإصابة المسجلة في إحدى مزارع الدواجن اللاحم في مملكة هولندا والتي تحتوي على عدد 35750 طيراً كما تم الاطلاع على الإجراءات المتخذة من قبل السلطات البيطرية في هولندا؛ للسيطرة على المرض بما في ذلك إعدام الطيور المصابة، ولمنع مخاطر دخول فيروس إنفلونزا الطيور للدولة؛ فقد قامت الوزارة باتخاذ إجراءات احترازية حيال الاستيراد من هولندا؛ شملت: حظر استيراد كافة أنواع الطيور الحية الداجنة والبرية وطيور الزينة والصيصان وبيض التفقيس ومخلفاتها غير المعاملة حرارياً من مملكة هولندا ولحين استقرار الوضع الصحي، والعودة لحالة الخلو من الأمراض، وتنظيم استيراد لحوم الدواجن ومنتجاتها غير المعاملة حرارياً وبيض المائدة ومنتجاته وفقاً لنماذج الشهادات الصحية الخاصة بالتصدير من هولندا إلى الدولة والمطلوب مصاحبتها للإرساليات للإفراج عنها من كافة المقاطعات في هولندا، والاستمرار بالسماح باستيراد منتجات الدواجن المعاملة حرارياً (اللحوم المعاملة ومنتجات البيض المعاملة) من كافة مقاطعات هولندا.

وفيما يتعلق بتسجيل مرض إنفلونزا الطيور عالي الضراوة في منطقتي Cheshire West and Chester وHerefordshire في المملكة المتحدة، اتخذت الوزارة مجموعة من الإجراءات الاحترازية التالية، والتي تشمل عدم السماح بدخول الإرساليات من بيض المائدة ولحوم الدواجن التي تم ذبحها بعد 2020.10.14 من منطقتي Cheshire West and Chester وHerefordshire وأية منطقة يظهر فيها المرض مستقبلاً إلى حين التوصل إلى اتفاق بخصوص نماذج الشهادة الصحية، مع الاستمرار بالسماح باستيراد الطيور وبيض التفقيس والصيصان بعمر يوم واحد وفقاً لنماذج الشهادات الصحية المتفق عليها مسبقاً مع المملكة المتحدة والتي تتضمن شرطاً بأن تكون الطيور من مقاطعة خالية من الأمراض، الاستمرار بالسماح باستيراد منتجات الدواجن المعاملة حرارياً (اللحوم المعاملة ومنتجات البيض المعاملة) من كافة مقاطعات المملكة المتحدة وتنظيم استيراد لحوم الدواجن ومنتجاتها وبيض المائدة غير المعاملة حرارياً وفقاً للشهادات الصحية المرفقة.

وأصدرت الوزارة، قراراً بحظر استيراد كافة أنواع الطيور الحية الداجنة والبرية وطيور الزينة ومخلفاتها غير المعاملة حرارياً من مقاطعاتYugra, Chelyabinskaya Oblast, Respublika Tatarstan, Samarskaya Oblast, Tomskaya Oblast في روسيا، بناء على متابعتها لإخطارات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية والتي أشارت إلى تسجيل بؤر جديدة بمرض إنفلونزا الطيور عالي الضراوة في طيور في هذه المقاطعات.

كما استمرت الوزارة في السماح باستيراد منتجات الدواجن الغذائية (بيض المائدة واللحوم ومنتجاتها) والصيصان بعمر يوم واحد وبيض التفقيس وفقاً لنماذج الشهادات الصحية المعتمدة بين الإمارات وروسيا.

وفي تعاملها مع حالة تسجيل بؤر جديدة بمرض إنفلونزا الطيور عالي الضراوة في طيور في جمهورية ألمانيا، اتخذت الوزارة إجراءات احترازية شملت: حظر استيراد كافة أنواع الطيور الحية الداجنة والبرية وطيور الزينة والصيصان ومخلفاتها غير المعاملة حرارياً من ألمانيا ولحين استقرار الوضع الصحي، الاستمرار بالسماح باستيراد بيض التفقيس وفقاً لنموذج الشهادة الصحية المتفق عليها مسبقاً مع جمهورية ألمانيا، الاستمرار بالسماح باستيراد منتجات الدواجن المعاملة حرارياً (اللحوم المعاملة ومنتجات البيض المعاملة) من كافة مناطق ألمانيا.

