شكرا لقرائتكم خبر عن «الشارقة للشطرنج» يحتفي بالعيد الوطني بفعاليات متنوعة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف نادي الشارقة الثقافي للشطرنج عن أجندة فعالياته وبطولاته التي سينظمها احتفالاً بالعيد الوطني الـ49 لدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك ضمن البروتوكول المعتمد من مجلس الشارقة الرياضي والهيئة العامة للرياضة واتحاد الإمارات للشطرنج لمواجهة تفشي فيروس «كورونا».

وأكد الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا، رئيس الاتحاد العربي للشطرنج، رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، أن الاحتفال باليوم الوطني هو ذكرى عزيزة على قلب كل إماراتي ومقيم.

وقال: نحرص في النادي في كل عام على الاحتفال بهذه المناسبة بشكل جديد ومبتكر، يليق ويتناسب مع حجم الإنجازات الكبيرة لدولتنا، وكذلك المشاركة في الفعاليات التي تنظمها اللجنة المسؤولة عن احتفالات العيد الوطني بإمارة الشارقة، ونسعى دائماً أن تُسهم فعالياتنا في تعزيز الهوية الوطنية، ومنظومة القيم الثقافية، وترسيخ قيم الولاء والانتماء لتراب هذا الوطن الغالي.

وأضاف: يحمل الاحتفال باليوم الوطني عام 2020 في طيّاته العديد من المعاني والدلالات التي تَفرض علينا التوقف عندها، لكي لا ينحصر الاحتفال بهذه المناسبة على الجوانب الرمزية التقليدية، ولإعطاء المناسبة القيمة التي تستحقها، واستخلاص الدروس التي تُعيننا على رسم مستقبلنا، بهدف استكمال الأهداف الحقيقيّة لأولئك الذين ضحّوا بالغالي والنفيس لضمان مستقبل أفضل وأكثر إشراقاً للأجيال القادمة.

وأوضح جمال عيسى المدفع، الأمين العام للنادي، سلسلة الفعاليات التي سينظمها النادي لأول مرة على مستوى الدولة، والتي ستنطلق يوم 28 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري وتستمر لمدة 5 أيام، وأكد أن النادي يبذل قصارى جهده، ويسخر كافة الإمكانيات لإنجاح الفعاليات احتفالاً بهذه المناسبة الغالية، والتي تقام في الثاني من ديسمبر/كانون الأول من كل عام، ابتهاجاً بالذكرى الـ 49 للاتحاد.

ماراثون الشطرنج

وكشف المدفع عن الجدول الزمني للفعاليات، وستكون البداية مع ماراثون الشطرنج، والذي سينطلق في الساعة السادسة من مساء يوم السبت 28 نوفمبر، ويستمر لمدة 49 ساعة متواصلة، وفكرة الماراثون هي نظام خروح المغلوب بنظام الشطرنج الخاطف يشارك فيه أعضاء مجلس إدارة النادي والمدربون ولاعبو النادي؛ حيث سيكون اللعب متواصلاً بدون انقطاع مدة 49 ساعة على طاولة واحدة مخصصة لهم داخل النادي، عليها حاجز زجاجي بين اللاعبين؛ لتطبيق الإجراءات الاحترازية، وسيتم نقل المباريات بشكل مباشر على قناة النادي على اليوتيوب وصفحة النادي على فيسبوك.

بطولة الأساتذة

الفعالية الثانية ستكون بطولة الأساتذة، وستنطلق في السابعة من مساء يوم الاثنين 30 نوفمبر الجاري، أي بعد انتهاء الماراثون مباشرة، وسيشارك فيها 8 من الأساتذة الدوليين الكبار، يتقدمهم لاعب المنتخب الوطني ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج سالم عبد الرحمن، والأستاذ الدولي الكبير الروسي قسطنطين لاندا، والأستاذ الدولي الكبير الهولندي إيفان سوكولوف والأستاذ الدولي الكبير المولدوفي فايوريل لورداجيسكو، والأستاذ الدولي الكبير اليوناني إفستراتيوس غريفاس، والأستاذ الدولي الكبير الكوبي وولتر أرينسيبيا، والأستاذ الدولي الأردني سامي سفاريني، والأستاذ الدولي المغربي مخلص العدناني، وتقام البطولة بنظام الشطرنج السريع دوري كامل من 7 جولات على موقع «ليشيس» العالمي، ورصدت اللجنة المنظمة للبطولة جوائز بقيمة 1630 دولاراً للاعبين الثلاثة الأوائل.

محاضرات شطرنجية

تنطلق في تمام الساعة الثالثة من عصر يوم الثلاثاء الأول من ديسمبر المقبل الفعالية الثالثة، وهي محاضرات شطرنجية على برنامج «زووم»، وسيحاضر فيها كل من الأستاذ الدولي الكبير سالم عبد الرحمن، والأستاذ الدولي عمر نعمان؛ حيث سيكون باب المشاركة مفتوحاً لجميع اللاعبين المقيمين بالدولة لحضور الدورة مجاناً.

بطولة دولية مفتوحة

هذا، وتنطلق في الثاني من ديسمبر 2020 بطولة البوليت المفتوحة، التي تنظم لأول مرة في الدولة، ويتوقع مشاركة ما يزيد على 1000 لاعب ولاعبة فيها من جميع أنحاء العالم، وتقام بنظام اللعب السويسري من 30 جولة بوقت محدد بدقيقة واحدة فقط لكل لاعب، ورصدت اللجنة المنظمة للبطولة جوائز بقيمة 10000 درهم للفائزين الستة الأوائل، كما تم رصد 400 درهم كجائزة خاصة لصاحب المركز 49، وهو الذي يرمز لليوم الوطني التاسع والأربعين للدولة.

