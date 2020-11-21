شكرا لقرائتكم خبر عن عبير موسى تؤكد استمرار الاعتصام للمطالبة بغلق اتحاد القرضاوى في تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شنت عبير موسي، المعارضة التونسية، ورئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس، هجوما على حركة النهضة الإخوانية، واتحاد القرضاوى الذى تم تأسيسه في تونس، مؤكدة أن هذه جهات دمرت الدولة التونسية، وأن القرضاوي سبق وأفتى بالقتل والدمار، وأوضحت: لن نخضع للأمر الواقع الذي فرضه الإخوان في تونس.

وقالت موسى في لقاء لها عبر شاشة "العربية" إن تغلغل "اتحاد القرضاوي" هو خطر كبير في تونس، وإن هذا الاتحاد يتلقى أموالا أجنبية ويخدم أجندات خارجية على علاقة بتنظيم الإخوان الإرهابية، تحت غطاء الدورات التكوينية الذي يقدمها للشباب التونسي في التأهيل الشرعي.

وذكرت المعارضة التونسية البارزة: جماعة الإخوان الإرهابية لن تفوز بالانتخابات في تونس إلا بإنفاق الأموال، ولن نتحالف معهم، وسنطالب بمحاسبتهم على الدم التونسي، مؤكدة على استمرار الاعتصامات في تونس أمام مقر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الذي أسّسه القيادي الإخواني يوسف القرضاوي، حتى غلقه .مشيرة إلى أن هذا الخطر ملموس بعدما أصبحت تونس تحتضن تنظيما مصنفا إرهابيا في عدة دول ورئيسه مفتش عنه دوليا وغير مرحب به.

وشدّدت موسي على أنها لن تستسلم وستواصل العمل والنضال من كل المواقع لتحرير تونس مما وصفته "أخطبوط التف حول رقبتها وخنق اقتصادها وأمنها الاجتماعي واستباح أراضيها"، في إشارة إلى تنظيم الإخوان.