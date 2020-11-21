بنك تنمية الصادرات يخطط لإطلاق أول فرع إلكتروني بالكامل العام المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-منال المصري:

قال أحمد جلال، نائب رئيس البنك المصري لتنمية الصادرات، إن البنك سيطلق خلال العام المالي القادم أول فرع إلكتروني بالكامل له، مع دراسة التوسع في إنشاء فروع مماثلة مستقبلا بهدف تيسير التعامل على الخدمات المصرفية المقدمة لعملاء البنك.

وأضاف لمصراوي أن خطة إطلاق أول فرع رقمي للبنك ينبع من إيمانهم بأهمية التحول الرقمي كمحور من محاور الخطة الاستراتيجية لمصرفهم، ولذلك تم إعداد دراسة للبدء بإنشاء فروع إلكترونية ومناطق ذكية بالفروع (Smart Zone).

وكشف جلال عن خطة البنك للتوسع في ميكنة المدفوعات، وأن البنك طور بشكل مستمر المنتجات والحلول الرقمية لطرح منتجات مميزة تقدم خدمات مصرفية متعددة.

وأوضح أنهم حدثوا وتطوروا خدمة المحافظ الإلكترونية، والإنترنت البنكي، والموبيل البنكي، وإصدار البطاقات بأنواعها المختلفة والتشغيل والتحديث المستمر للخدمات المقدمة من شركة e-finance.

وبحسب جلال تم ربط سداد مستحقات صندوق التمويل العقاري مع شركة e-finance لإلغاء الشيكات الورقية المصدرة من فروع مصرفه لصالح صندوق التمويل العقاري، وتحديث وتطوير شبكة ماكينات الصراف الآلي، مشيرًا إلى أن البنك سيستحدث خدمات الإيداع النقدي وتحويل العملة وخدمات المحافظ الإلكترونية من خلال ماكينات الصراف خلال الربع الثاني من العام المالي 2020/ 2021.

وأشار إلى العمل على ربط الإنترنت البنكي والمحافظ الإلكترونية مع كل من شبكة ACH وشبكة ميزة لإرسال حوالات ACH من خلال الإنترنت البنكي إلى المحافظ الإلكترونية للجهات الخارجية وكذلك استقبال حوالات ACH من الجهات الخارجية إلى المحفظة الذكية للبنك.

ويجري تنفيذ نظام آلي للحوالات وإجراءات البيع المباشر باستخدام أحدث التقنيات الحديثة للأنظمة الآلية من خلال الذكاء الاصطناعي لتنفيذ العديد من الأعمال آليا مما يوفر الوقت والجهد، بحسب نائب رئيس البنك.