الملك سلمان: يجب إتاحة لقاحات كورونا بشكل عادل وتكلفة مسورة

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):
أكد الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم السبت، ضرورة العمل على تهيئة الظروف التي تتيح الوصول إلى لقاحات كورونا بشكل عادل وتكلفة ميسورة، مشيرًا إلى أنه يجب دعم الدول النامية بشكل منسق.
وشدد العاهل السعودي خلال كلمته في افتتاح أعمال قمة مجموعة العشرية، على أن جائحة كورونا تسببت بخسائر اقتصادية كبيرة وشكلت أزمة غير مسبوقة للعالم.
وانطلقت اليوم السبت، أعمال قمة مجموعة العشرين برئاسة السعودية، والتي تُعقد بشكل افتراضي بسبب جائحة فيروس كورونا.
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