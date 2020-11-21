بالصور.. ندوة حول القيم وبناء الإنسان بالوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد– محمد الباريسي:

عقد مركز النيل للإعلام بمحافظة الوادي الجديد، بالتعاون مع قطاع التعليم ومديرية الأوقاف، اليوم السبت، ندوة حول القيم الأخلاقية وبناء الإنسان، بمقر مدرسة الخارجة الثانوية بنين، بحضور طلاب المدرسة والأخصائيين الاجتماعيين.

بدأت الندوة بحديث الشيخ رمضان يوسف وكيل مديرية الاوقاف، شرح خلاله مفهوم الأخلاق ودور الأديان السماوية فى نشر القيم الاخلاقية، مشيرًا إلى أثر الأخلاق على المجتمع والمعاملات الإنسانية والاجتماعية، مسترشدًا بنماذج من سيرة الرسول "صلى الله عليه وسلم" في تعاملاته مع الصحابة والأسرى والأهل والجيران.

ومن جانبه أكد منصور آدم مدير عام مركز النيل للإعلام بالوادي الجديد، في بيان صحفي، اليوم السبت، أن بناء الإنسان منطلق قوي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية، وقال إن المنبع الأساسي لبناء الإنسان هو الأسرة، ثم المدرسة والمسجد والكنيسة والجامعة.