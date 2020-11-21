اقتحام بؤرة قناصة "داعش"

ولفت إلى أن جزيرة أم جريش منطقة يستخدمها الإرهابيون للقنص والانطلاق منها في عمليات تستهدف مناطق منها منطقة مكيشيفة "40 كم جنوب تكريت مركز محافظة صلاح الدين".

وأضاف الخفاجي قائلا: إن التكليف بالاقتحام لتدمير مضافات وأنفاق عصابات "داعش" الإرهابية، في الجزيرة وتجريفها وقطع الأشجار، وبالتالي قطع التهديد الذي كان يؤذينا".

ونفذت القوات العراقية، بمشاركة طيران التحالف الدولي الذي تتزعمه الولايات المتحدة الأمريكية، في وقت سابق من اليوم الجمعة، عملية نوعية استهدفت تجمعا للإرهابيين في محافظة كركوك شمالي البلاد.

وتستمر القوات الأمنية العراقية في عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.