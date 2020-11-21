مالي.. تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلن معهد الصحة العمومية في باماكو تسجيل 76 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في مالي خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكر المعهد، وهو جهاز حكومي - في بيان بثته الإذاعة المالية، اليوم السبت - أنه

وبعد إجراء 1205 فحوصات تم تسجيل 76 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي إلى 4169 حالة، في حين توفي 141 حالة بسبب الفيروس، بينما يتابع 938 علاجهم في المستشفيات.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو ( كوفيد-19 ) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.