رئيس الحكومة العراقية يلتقي قائد فيلق القدس الإيراني في بغداد

التقى رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قآني في بغداد، وفقًا لوسائل إعلام عراقية وأجنبية.

ودعا الكاظمي قآني إلى زيارة بغداد والتقيا على وجبة فطور صباحي في مكتب رئيس الحكومة العراقية وسط العاصمة بغداد.

واستمرت زيارة قائد فيلق القدس الإيراني إلى بغداد ثلاثة أيام منتصف الأسبوع الماضي.

وبحث اللقاء تخفيف التوترات بين الحكومة العراقية والفصائل المسلحة المقربة من إيران، وطلب الكاظمي

من قآني العمل على إقناع الفصائل بتخفيف التوتر.

ودعا ديوان رئاسة الجمهورية العراقية، إلى تسهيل إجراءات منح تأشيرات دخول الأجانب إلى العراق، عازيا ذلك إلى تنشيط حركة الاقتصاد والاستثمار والسياحة، وقال رئيس الديوان، مهند حسام الدين في بيان - حسبما نقلت قناة (السومرية نيوز) العراقية، اليوم السبت - "بعد

أن تنجلي أزمة كورونا، فإن العراق بحاجة الى مد جسور جديدة للتواصل مع مختلف دول العالم، وتسهيل إجراءات منح سمات دخول الاجانب إلى البلاد لزيارة الأماكن السياحية والدينية والتراثية، ما يفتح المجال

للطرف المقابل للمبادرة والتعامل بالمثل".

وأضاف حسام الدين، أنه "يتوجب علينا المبادرة والسعي لتنشيط الجوانب السياحية والثقافية والاقتصادية والاستثمارية، والتقارب مع شعوب العالم المختلفة، وكسر حاجز القلق والتردد لدى شركات السياحة العالمية، ليتسنى الاطلاع عن كثب على واقع المدن العراقية والحياة الاجتماعية والأنشطة المتعددة، ما يوفر فرصاً مضافة للتعاون الاقتصادى والتجارى والاستثمارى، وتبادل الأفواج السياحية".