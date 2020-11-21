الهند تستدعي القائم بأعمال المفوضية العليا لباكستان على خلفية رصد إرهابيين

استدعت الهند القائم بأعمال المفوضية العليا لباكستان في نيودلهي بشأن مخاوف إزاء مواجهة مع أربعة إرهابيين متسللين يشتبه في انتمائهم لجماعة تتهم الهند باكستان بدعمها.

وسجلت وزارة الخارجية الهندية - حسبما ذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية اليوم السبت احتجاجًا شديدًا، مطالبة باكستان - على حسب قولها - التوقف عن دعم الإرهابيين والجماعات الإرهابية، وتفكيك البنية التحتية للإرهاب.

وشددت نيودلهي على مطلبها القائم منذ فترة طويلة وهو

أن تفي إسلام آباد بالتزاماتها الدولية وتعهداتها الثنائية التي تتضمن عدم السماح لاستغلال أي أرض تحت سيطرتها من أجل الإرهاب ضد الهند بأي شكل من الأشكال.وتشير التحقيقات حتى الآن إلى أن الإرهابيين كانوا يخططون لشن ضربة في ذكرى هجمات مومباي الموافقة الـ 26 من شهر نوفمبرالجاري، حيث كانوا يتجهون صوب وادي كشمير حيث من المقرر إجراء انتخابات محلية في وقت لاحق الشهر الجاري.كما تم العثور على عدد كبير من الأسلحة كانت بحوزة الإرهابيين، من بينها 11 بمدقية من طراز AK-47 أو (كلاشنكوف)، وثلاثة مسدسات بالإضافة إلى 29 قنبلة يدوية.وتعد خطوة استدعاء مسئول باكستاني هي الثانية خلال أسبوع، حيث استدعت الهند يوم السبت الماضي القائم بأعمال المفوضية العليا لباكستان لتسجيل احتجاج شديد إزاء القصف الذي شنته القوات الباكستانية على عدة قطاعات بطول خط المراقبة الفاصل بإقليم كشمير الذي أسفر آنذاك عن مصرع ما لا يقل عن تسعة أشخاص.