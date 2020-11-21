روسيا وأرمينيا يوقعان وثائق تنظم أنشطة قوات حفظ السلام في قره باغ

وقع وزيرا الدفاع لأرمينيا وروسيا فاجارشاك هاروتيونيان وسيرجي شويجو، اليوم السبت، في يريفان حزمة من الوثائق التي تنظم أنشطة وحدة حفظ السلام الروسية في قره باغ.

وجاء في بيان نُشر على موقع وزارة الدفاع الأرمينية على الإنترنت: "وقع وزير الدفاع الأرميني فاجارشاك هاروتيونيان ووزير الدفاع الروسي الجنرال سيرجي شويجو في الاجتماع على حزمة من الوثائق التي تنظم نطاق أنشطة وحدة حفظ السلام في منطقة نزاع ناجورني قره باغ".

وتجدر الإشارة إلى أن الأطراف أعربت خلال الاجتماع عن تقديرها البالغ لدور وجهود الاتحاد الروسي في تحقيق استقرار

الوضع العسكري - السياسي في المنطقة، وكذلك فعالية بعثة حفظ السلام الروسية في قره باغ، وأطلع الوزير الأرمني وزير الدفاع الروسي على الأعمال المنجزة والبرامج المقبلة.

وبحسب الخدمة الصحفية، أشار وزيرا دفاع أرمينيا وروسيا إلى أهمية العمل على العثور على جثث القتلى من العسكريين وأسرى الحرب والرهائن والمفقودين وتبادلهم.

وجاء في البيان أنه "تمت الإشارة إلى أهمية مركز الاستجابة الإنسانية الروسي والذي تم إنشاؤه في ناغورني قره باغ، والذي تهدف أنشطته إلى

إعادة اللاجئين واستعادة البنية التحتية المدنية".

ووقّعت أرمينيا وأذربيجان برعاية روسيا في التاسع من نوفمبر الجاري، اتّفاقًا لوقف إطلاق النار في ناغورني قره باغ، وأعلن الكرملين أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، وقعوا إعلانًا مشتركًا حول وقف إطلاق النار في قره باغ دخل حيز التنفيذ في العاشر من الشهر الجاري.

وينص إعلان وقف إطلاق النار على توقف القوات الأرمنية والأذربيجانية عند مواقعها الحالية، وانتشار قوات حفظ السلام الروسية على امتداد خط التماس في قره باغ والممر الواصل بين أراضي أرمينيا وقره باغ.

ويتضمن الاتفاق أيضًا رفع القيود عن حركة النقل والعبور وتبادل الأسرى بين طرفي النزاع، وعودة النازحين إلى قره باغ برعاية المفوض الأممي لشؤون اللاجئين.