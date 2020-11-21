مقتل جندي هندي في إطلاق نار من جانب باكستان عبر حدود كشمير

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الهندية ديفيندر أناند أن جنديا هنديا قتل اليوم السبت جراء قيام القوات الباكستانية باطلاق النار عبر الحدود في منطقة كشمير. وأضاف أناند أن الجندي أًصيب بشكل خطير في "إطلاق نار لم يسبقه استفزاز" في قطاع راجوري من خط السيطرة وفيما بعد توفي متأثرا بجراحه. خطير في "إطلاق نار لم يسبقه استفزاز" في قطاع راجوري من خط السيطرة وفيما بعد توفي متأثرا بجراحه. وتابع أناند أن القوات الهندية ردت على إطلاق النار. على إطلاق النار. يشار إلى أن خط المراقبة المسلح بشكل كثيف يمثل حدود تقسم منطقة كشمير المتنازع عليها إلى شطرين أحدهما تديره الهند والآخر باكستان. خاضت الجارتان المسلحتان نوويا ثلاثة حروب، اثنان منهم بشأن كشمير وهي منطقة يطالب كلاهما بأحقيتهما الكلية بها.

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