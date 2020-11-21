وزير الدفاع الروسي والرئيس الأذربيجاني يناقشان سير تنفيذ الإعلان الثلاثي بشأن قره باغ

التقى سيرجي شويجو وزير الدفاع الروسي الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، اليوم السبت، في باكو وناقشا سير تنفيذ الإعلان الثلاثي بشأن قره باغ.

وخلال اللقاء الذي حضره أيضا وزير الدفاع الأذربيجاني ذاكر جسانوف، عبر شويجو عن ثقته بأن نظام وقف إطلاق النار في قره باغ سيستمر الالتزام به مستقبلا.

وقال: "لم يمض الكثير من الوقت

منذ البيان التاريخي (لقادة روسيا وأرمينيا وأذربيجان)، لكن قوات حفظ السلام قد أتمت انتشارها في المواقع المحددة لها، وهي 23 نقطة مراقبة. سيطرت تلك القوات على الطرق السريعة الرئيسية لضمان الأمن على خط التماس، وبدأت عودة اللاجئين".

وتابع: "العمل الذي قمنا به

حتى الآن يعطي نتائجه، فقد ثبت الالتزام بوقف إطلاق النار وأنا واثق من أن الأمر سيستمر على ما هو هليه الآن".

من جانبه، أكد علييف أن بيان التسوية يتم تنفيذه بنجاح، معتبرا ذلك دليلا على استعداد باكو ويريفان لوضع الحد للنزاع بينهما.

وفي وقت سابق اليوم، أجرى شويغو محادثات مع رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان في يريفان، مؤكدا عزم روسيا على منع المزيد من إراقة الدماء في قره باغ.