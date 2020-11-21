مقتل شخصين في إطلاق نار بمدينة نورنبرج الألمانية



سيف اليزيد - قُتل شخصان في واقعة إطلاق نار بأحد شوارع مدينة نورنبرج الألمانية اليوم السبت.

وقال متحدثة باسم الشرطة، إنه تم القبض على مشتبه به، مضيفة أنه لا توجد مؤشرات على خلفية إرهابية.

وعثرت خدمات الطوارئ على امرأة مصابة بطلقات نارية قاتلة ملقاة في أحد الشوارع في حي جيبرسدورف. وعثر رجال الشرطة على جثة رجل على مقربة منها.

وبحسب البيانات، تتولى فرقة خاصة من الشرطة العمل في موقع الجريمة، الذي تم تطويق الشوارع المحيطة به.

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