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شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل شخصين جراء إطلاق نار بمدينة نورنبرج الألمانية والان مع التفاصيل
السبت 21 نوفمبر 2020
قُتل شخصان في واقعة إطلاق نار بأحد شوارع مدينة نورنبرج الألمانية اليوم السبت.
وذكرت متحدثة باسم الشرطة أنه تم القبض على مشتبه به، مضيفة أنه لا توجد مؤشرات على خلفية إرهابية.
وعثرت خدمات الطوارئ على امرأة مصابة بطلقات نارية قاتلة ملقاة في أحد الشوارع في حي جيبرسدورف. وعثر رجال الشرطة على جثة رجل على مقربة منها.
وبحسب البيانات، تتولى فرقة خاصة من الشرطة العمل في موقع الجريمة، الذي تم تطويق الشوارع المحيطة به.
ولم تدل الشرطة بمعلومات إضافية عن الواقعة.
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