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شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. الفلكي الشوافي يحذر من اضطراب مداري ويتوقع مؤشرات الطقس لـ3 ايام قادمة والان مع التفاصيل
السبت 21 نوفمبر 2020
حذر الفلكي عدنان الشوافي اليوم من منخفض جوي قادم، يبدأ تأثيره على بعض السواحل اليمنية اليوم السبت.
وتوقع الفلكي عدنان الشوافي أن يتاثر ارخبيل سقطرى بالاضطراب المداري/منطقة ضغط منخفض غرب بحر العرب من يوم غدا السبت والذي يجلب أمطار متفاوتة الشدة تصل الى غزيرة وشديدة الغزارة مصحوبة برياح هابطة نشطة، وقد تصل امطار متفاوتة الشدة الى أجزاء من السواحل الشرقية.
وطالب الفلكي الشوافي المواطنين بتوخي الحذر من مخاطر الأمطار وما يرافقها من رياح وبرق وسيول وتدني الرؤية الافقية،
وحذر الفلكي اليمني الصيادين في غرب بحر العرب وخليج عدن من عدم المغامرة لاضطراب الموج وسوء الاحوال الجوية.
وأشار الشوافي إلى استمرار الأجواء الباردة وشديدة البرودة في المرتفعات الجبلية الغربية والجنوبية غربية والاحواض الجبلية الداخلية خلال الثلاث الأيام المقبلة.. داعياً الجميع إلى توخي الحذر.
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