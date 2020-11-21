شكرا لقرائتكم خبر عن دولة الإمارات تسجل 1,262 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

السبت 21 نوفمبر 2020 تماشيا مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاماراتية لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" والمخالطين لهم وعزلهم، أعلنت الوزارة عن إجراء 133,003 فحصاً ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات.

وكشفت الوزارة عن 1,262 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد. و771 حالة شفاء وحالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

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