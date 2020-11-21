شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة الألماني: الإغلاق الجزئي نجح في مكافحة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعرب وزير الصحة الألماني، ينس شبان، عن اعتقاده بأن الإغلاق الجزئي الساري في البلاد خلال الشهر الجاري نجح في مكافحة كورونا.

وفي تصريحات لصحيفة "فيلت" الألمانية الصادرة اليوم السبت، قال الوزير المنتمي إلى حزب المستشارة انجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي إن " كاسر الموجة يعمل" مشيرا إلى " أن النمو الأُسِّوأ قد كُسِر، ونحن متفقون على أن هذا لا يكفي، لكننا نجحنا مرة أخرى".

وبرر شبان الأهمية الكبيرة التي توليها الحكومة لأعداد الإصابات بقوله:" نحن بلد به واحد من أكبر المعدلات العمرية للسكان على مستوى العالم"، وأضاف أنه مع تنامي أعداد الإصابات ستزداد الحاجة إلى العلاج في وحدات الرعاية المركزة عاجلا أم آجلا :" وأنا أريد أن نكسر الموجة قبل حدوث الكثير من المعاناة في المستشفيات بلا داع".

وحسب بيانات معهد روبرت كوخ لأبحاث الفيروسات، فإن مكاتب الصحة في ألمانيا أبلغت عن 22 ألف و964 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في غضون 24 ساعة بزيادة بمقدار أكثر من 500 حالة مقارنة بمعدلها قبل أسبوع (22 ألف و461 حالة).

وبلغت الحصيلة اليومية لإصابات كورونا الجديدة ذروتها أمس الجمعة بـ23 ألف و648 حالة.