شكرا لقرائتكم خبر عن بلجيكا تسجل 3416 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجّلت بلجيكا خلال الـ24 ساعة الماضية 3416 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) و156 حالة وفاة . وأوضحت وزارة الصحة البلجيكية أنه بذلك ارتفعت حالات الإصابة بالفيروس إلى 553680 إصابة ، فيما بلغ عدد الوفيات 352ر15 ألف وفاة.

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