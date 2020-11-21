شكرا لقرائتكم خبر عن لاحتواء أزمة الهجرة .. معسكرات طوارئ في جزر الكناري والان نبدء بالتفاصيل
ووعد وزير الهجرة الإسباني خوسيه لويس إسكريفا اليوم الجمعة خلال زيارة قام بها إلى لاس بالماس دي جران كاناريا بأن يتم تجهيز هذه المعسكرات "خلال أسابيع قليلة" لاستقبال المهاجرين.
وتفيد المعلومات المتوافرة أن هذه المعسكرات سيتم بناؤها على جزر جران كاناريا وتينيريفا وفويرتيفنتورا على قطع أراض مستقلة أو إعدادها داخل منشآت وزارة الدفاع.
وقال إسكريفا أنه بجانب ذلك سيتم العمل على بناء "مراكز ثابتة" أيضا لسبعة آلاف مهاجر. ووعد وزير النقل خوسيه لويس أبالوس الذي زار اليوم الجمعة جزيرة جران كاناريا بتوفير المزيد من وسائل خدمة الإنقاذ من مخاطر البحر.
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