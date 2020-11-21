شكرا لقرائتكم خبر عن بعد اكتشاف 5 إصابات.. فحص كورونا لجميع سكان مدينة صينية والان نبدء بالتفاصيل
وسوف يخضع جميع السكان في منطقة بينهاى الجديدة المترامية الأطراف، والتي يوجد بها أكبر ميناء في شمال الصين ، للاختبار استجابة لمجموعة من الآثار التي تم تتبعها في مجتمع كانيخشوان السكني في المنطقة.
ومنطقة بينهاي الجديدة يقطنها حوالي 3 ملايين شخص.وأبلغت الصين يوم الجمعة عن سبع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا محليا- خمس في تيانجين واثنتين في شنغهاي. كما أبلغت شنغهاي عن تسع حالات وافدة جديدة من الفيروس.
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