شكرا لقرائتكم خبر عن بعد اكتشاف 5 إصابات.. فحص كورونا لجميع سكان مدينة صينية والان نبدء بالتفاصيل

بدأت السلطات الصحية في الصين اختبارات جماعية للكشف عن الإصابات بفيروس كورونا في تيانجين، بعد زيادة طفيفة في حالات الإصابة بالفيروس في المدينة الواقعة شمال شرق الصين.

وسوف يخضع جميع السكان في منطقة بينهاى الجديدة المترامية الأطراف، والتي يوجد بها أكبر ميناء في شمال الصين ، للاختبار استجابة لمجموعة من الآثار التي تم تتبعها في مجتمع كانيخشوان السكني في المنطقة.

ومنطقة بينهاي الجديدة يقطنها حوالي 3 ملايين شخص.وأبلغت الصين يوم الجمعة عن سبع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا محليا- خمس في تيانجين واثنتين في شنغهاي. كما أبلغت شنغهاي عن تسع حالات وافدة جديدة من الفيروس.