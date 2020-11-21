شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة وزيرة إستونية استخدمت سيارة حكومية لتوصيل أطفالها للمدارس والان نبدء بالتفاصيل

قدمت وزيرة التعليم الإستونية مايليس ريبس استقالتها، بعد تقارير تفيد بأنها كانت تستخدم سيارة رسمية وسائقا لتوصيل أطفالها إلى المدرسة.

وكتبت الوزيرة 45 عاما في تدوينة لها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" :"لقد تعرضت لضغوط قوية للتوفيق بين دور الوزيرة..أعترف بأنني ارتكبت أخطاء وأعتذر عنها".

وبعد نشر الواقعة، اعترفت الوزيرة باستخدام السيارة الحكومية مؤخرا لأغراض خاصة عدة مرات.

ولكن على الرغم من الكشف عن الواقعة والضغوط المترتبة عليها، أرادت الوزيرة ، وهي أم لستة أطفال، في البداية البقاء في منصبها كوزيرة، لكنها اضطرت بعد ذلك لتقديم استقالتها.