شكرا لقرائتكم خبر عن 46 ألف إصابة جديدة بكورونا في الهند والان نبدء بالتفاصيل

سجّلت الهند خلال الـ24 ساعة الماضية 46232 إصابة جديدة بفيروس كورنا المستجد (كوفيد - 19) و564 حالة وفاة . وأفادت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية في بيان اليوم أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 9050597 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 132726 ، مشيرة إلى تعافي 8478124 حالة.

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