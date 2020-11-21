عمليات بغداد تُشارك بسحب مياه الأمطار (صور)

أعلنت قيادة عمليات بغداد، السبت، عن مباشرة جهدها الهندسي بسحب مياه الأمطار من شوارع وبعض مناطق العاصمة بعد غرقها نتيجة الأمطار.
وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "انطلاقاً من الواجب الإنساني والوطني، وبناء على توجيهات المراجع، اوعز قائد عمليات بغداد الفريق الركن قيس المحمداوي باستنفار كل الجهد الهندسي والخدمي في القيادة، بسحب مياه الامطار من الشوارع وحسب الاسبقية والاولوية".
واضافت ان "العمل الخدمي الذي تقوم به القيادة وكل قطعاتها سيستمر طيلة الساعات والايام المقبلة والذي يأتي من اجل الاسهام في تخفيف العبء على المواطنين بعد امتلاء عدد من شوارع واحياء بغداد بالمياه نتيجة الامطار الغزيرة التي شهدتها العاصمة هذا اليوم".
واضافت ان "العمل الخدمي الذي تقوم به القيادة وكل قطعاتها سيستمر طيلة الساعات والايام المقبلة والذي يأتي من اجل الاسهام في تخفيف العبء على المواطنين بعد امتلاء عدد من شوارع واحياء بغداد بالمياه نتيجة الامطار الغزيرة التي شهدتها العاصمة هذا اليوم".
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