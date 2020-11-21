البرلمان يعقد جلسته الثالثة والعشرين برئاسة الحلبوسي

عقد مجلس النواب، السبت، جلسته الثالثة والعشرين من الفصل التشريعي الحالي برئاسة رئيسه محمد الحلبوسي. وقالت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي افتتح أعمال الجلسة الثالثة والعشرين". ويتضمن جدول أعمال جلسة اليوم سبع فقرات من بينها تقرير ومناقشة قانون جرائم المعلوماتية.

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