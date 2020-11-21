تنشر الخليج 365، بالوثائق، تواقيع 112 نائباً في مجلس النواب العراقي، موجهة إلى رئيس البرلمان محمد الحلبوسي لدفع رواتب موظفي إقليم كردستان عن طريق الحكومة الاتحادية، عبر التوطين.

وأدناه نص الوثائق:

كانت هذه تفاصيل خبر بالوثائق.. 112 نائباً يطالبون رئاسة البرلمان بتوطين رواتب موظفي كردستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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