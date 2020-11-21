محافظ واسط يعلن تفعيل خلية أزمة السيول في المحافظة

أعلن محافظ واسط محمد جميل المياحي، السبت، عن تفعيل خلية أزمة السيول في المحافظة، تحسبا للحالات الطارئة نتيجة هطول الأمطار وارتفاع مناسيب الأنهر أو زيادة كميات مياه السيول.

وقال المياحي في باين تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "الحكومة المحلية وجهت باستنفار دوائرها للاستعداد والتهيؤ للطوارئ المحتملة مع زيادة نسبة هطول الأمطار ومساعدة المواطنين ومعالجة مشاكل تصريف المياه وإصلاح وإعادة فتح الطرق المتضررة".



وأضاف أن "موقف السيول القادمة من الجمهورية الاسلامية الايرانية لا يزال مسيطر عليه بعد وضع الخطط اللازمة لتحويل مجراها بعيدا عن المناطق السكنية"، داعياً الحكومة المركزية إلى "إطلاق منحة الطوارئ السنوية المخصصة لمواجهة السيول لاتمام كافة الاستعدادات في المحافظة لضمان سلامة المواطنين وممتلكاتهم".



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