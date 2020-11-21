تنشر الخليج 365، بالوثيقة، توجيهاً من رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي لثماني جهات مع الجهد الخدمي والفني لتصريف مياه الأمطار في العاصمة بغداد.

وادناه نص الوثيقة:

كانت هذه تفاصيل خبر الكاظمي يوجه باستنفار ثماني جهات والجهد الخدمي والفني لتصريف مياه الأمطار في بغداد.. (وثيقة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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