هالاند يفوز بجائزة الفتى الذهبي لعام 2020

2020-11-21 | 11:40
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أعلنت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية المنظمة لجائزة الفتى الذهبي لأفضل لاعب صاعد عن كل عام الفائز باللقب لعام 2020 وهو مهاجم بوروسيا دورتموند ومنتخب النرويج، إيرلينج هالاند.
ويعد هالاند أحد أبرز اللاعبين في عالم كرة القدم في العامين الماضيين بعد تألقه بقميصي ريد بول سالزبورج واستمر على هذا النحو عقب انتقاله إلى بوروسيا دورتموند في كانون الثاني الماضي.
يبلغ هالاند من العمر 20 عامًا حتى الآن، ويتمتع بقدرات تهديفية كبيرة حيث سجل في الموسم الحالي 11 هدفا في 11 مباراة رسمية بجميع البطولات، وهو ما يؤكد على أهميته الفنية بالنسبة لنادي بوروسيا دورتموند.
وتفوق النرويجي الشاب على عدد من اللاعبين المميزين والمواهب مثل جادون سانشو (بوروسيا دورتموند)، أنسو فاتي (برشلونة)، ماسون جرينوود (مانشستر يونايتد)، فينيسيوس ورودريجو (ريال مدريد) للفوز بهذه الجائزة المميزة.
يبلغ هالاند من العمر 20 عامًا حتى الآن، ويتمتع بقدرات تهديفية كبيرة حيث سجل في الموسم الحالي 11 هدفا في 11 مباراة رسمية بجميع البطولات، وهو ما يؤكد على أهميته الفنية بالنسبة لنادي بوروسيا دورتموند.
وتفوق النرويجي الشاب على عدد من اللاعبين المميزين والمواهب مثل جادون سانشو (بوروسيا دورتموند)، أنسو فاتي (برشلونة)، ماسون جرينوود (مانشستر يونايتد)، فينيسيوس ورودريجو (ريال مدريد) للفوز بهذه الجائزة المميزة.
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