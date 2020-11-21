هالاند يفوز بجائزة الفتى الذهبي لعام 2020

ويعد هالاند أحد أبرز اللاعبين في عالم كرة القدم في العامين الماضيين بعد تألقه بقميصي ريد بول سالزبورج واستمر على هذا النحو عقب انتقاله إلى بوروسيا دورتموند في كانون الثاني الماضي.

يبلغ هالاند من العمر 20 عامًا حتى الآن، ويتمتع بقدرات تهديفية كبيرة حيث سجل في الموسم الحالي 11 هدفا في 11 مباراة رسمية بجميع البطولات، وهو ما يؤكد على أهميته الفنية بالنسبة لنادي بوروسيا دورتموند.

