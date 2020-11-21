شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الملك سلمان: كانت مسؤوليتنا وستظل المضي قدما نحو مستقبل أفضل والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، إن المملكة العربية السعودية تسد باجتماع قادة دول مجموعة العشرين، التي ترأست فيها المملكة أعمال هذا العام، وأثبتت فيه المجموعة قوتها وقدرتها على تظافر الجهود؛ لتخفيف آثار جائحة كورونا على العالم.



وأضاف: كانت مسؤوليتنا - وستظل - المضي قدما نحو مستقبل أفضل، ينعم فيه الجميع بالصحة والازدهار.

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